إربد : إختتام فعاليات مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل

الوكيل الاخباري - اختتمت على خشبة مسرح مركز إربد الثقافي اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل الدورة الأولى، الذي نظمته جمعية الإبتكار لمسرح الطفل بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمناسبة الإحتفالات بإربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، برعاية أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري .



وأعرب رئيس جمعية الإبتكار لمسرح الطفل مدير المهرجان الفنان عمران العنوز ، عن الاعتزاز بإنجاز مهرجان الأردن الدولي لمسرح الطفل، الذي تجاوز عدد الحضور لفعالياته خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي 3000 طفل من طلاب مدارس محافظة إربد المختلفة.

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