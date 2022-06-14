الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن بالمرتبة 47 عالميا في إصابات كورونا

حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

وقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء

العمل تنفذ ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية بإدارة المخاطر

سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

العالم على موعد مع ظاهرة "قمر الفراولة" .. فما هي هذه الظاهرة ؟

انخفاض أسعار الذهب محلياً

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً

الأردن يمنع عرض فيلم ديزني "لايتيير"

الثلاثاء، 14-06-2022 09:37 ص

الأردن يمنع عرض فيلم ديزني "لايتيير"

1234567


الوكيل الاخباري- قررت هيئة الإعلام منع عرض الفيلم التحريكي Lightyear  في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة ومحلات تداول المصنفات منذ تاريخ 13 من الشهر الجاري، وذلك لتضمينه مشاهد غير لائقة، مخالفا بذلك القوانين الناظمة لعمل هيئة الإعلام.، بالإضافة لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

اضافة اعلان


وجاء  القرار حفاظا على قيم المجتمع الأردني من أية تشوهات تسيء للنظام العام أو الآداب العامة، وذلك تنفيذا لأحكام المادة ( 4//أ/4) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: على

 

"يراعى عند إجازة المصنف؛  عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو الأنحراف أو الإساءة للنظام العام",  وأحكام المادة (7/ب) من النظام والتي تنص على:" منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه”.


وعليه جاء القرار بعد أن تمت مراجعة محتوى الفيلم والتأكد من كون وجود مثل هذه المشاهد يعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات التي تحكم عمل الهيئة.

 

وكانت 14 دولة قررت منع عرض فيلم ديزني "لايتيير" منها السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين ومصر، ولبنان، وماليزيا، وإندونيسيا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11201913132313527355934

الأردن بالمرتبة 47 عالميا في إصابات كورونا

main_image6113c22b154af

وقف ضخ المياه عن مناطق بالمفرق - أسماء

6202212213338499490810

العمل تنفذ ورش عمل توعوية حول الأدلة الإرشادية بإدارة المخاطر

sddefault

سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

image (67)

بدء تنفيذ مشروع لتأهيل مصنع السماد العضوي في دير علا

179865

شبكة مؤسسات التمويل الأصغر تنفي تأجيل القروض اسوة بالبنوك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-05-11 at 10.26.48 AM

مهيدات: الإدارة المحلية حريصة على دعم البلديات

WhatsApp-Image-2022-05-16-at-2.35.57-PM-1536x1152

الفايز: إنفاذ القانون لتحقيق الأمن البيئي والسياحي

637072462072397466

افتتاح معرض للكتاب في السلط

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

199965Image1-1180x677_d

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

572631

دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن