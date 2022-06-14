الأردن يمنع عرض فيلم ديزني "لايتيير"

الوكيل الاخباري- قررت هيئة الإعلام منع عرض الفيلم التحريكي Lightyear في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة ومحلات تداول المصنفات منذ تاريخ 13 من الشهر الجاري، وذلك لتضمينه مشاهد غير لائقة، مخالفا بذلك القوانين الناظمة لعمل هيئة الإعلام.، بالإضافة لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

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وجاء القرار حفاظا على قيم المجتمع الأردني من أية تشوهات تسيء للنظام العام أو الآداب العامة، وذلك تنفيذا لأحكام المادة ( 4//أ/4) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: على

"يراعى عند إجازة المصنف؛ عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو الأنحراف أو الإساءة للنظام العام", وأحكام المادة (7/ب) من النظام والتي تنص على:" منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه”.



وعليه جاء القرار بعد أن تمت مراجعة محتوى الفيلم والتأكد من كون وجود مثل هذه المشاهد يعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات التي تحكم عمل الهيئة.

وكانت 14 دولة قررت منع عرض فيلم ديزني "لايتيير" منها السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين ومصر، ولبنان، وماليزيا، وإندونيسيا.

