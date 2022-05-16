الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 02:54 م

الفايز: إنفاذ القانون لتحقيق الأمن البيئي والسياحي

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الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد فخري القطارنة، بحضور مستشار الوزير هشام العبادي.

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وأكد الوزير الفايز، أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بالمحافظة على الأمن البيئي والسياحي في المواقع السياحية والأثرية بمحافظات المملكة كافة.


وأشاد الوزير الفايز، بجهود الإدارة الملكية الرامية الى تحقيق الأمن البيئي والسياحي، والمحافظة على الأنظمة البيئية من خلال إنفاذ القانون ونشر الوعي والثقافة البيئية والسياحية.


من جهته، أشار العميد القطارنة الى الجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الأمن العام من خلال الإدارة الملكية، للحفاظ على البيئة والطبيعة وتعزيز استدامتهما، وحماية الموارد الطبيعية والمواقع السياحية التي يزخر بها الأردن والمحافظة على نظافتها، مؤكداً أهمية القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.

 




 

 


 

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