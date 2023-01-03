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الثلاثاء، 03-01-2023 01:58 م

الأرصاد: المناطق الجنوبية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
شهدت المناطق الجنوبية أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة الماضية في حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

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وأوضح آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري في الجنوب بلغ 6.8 ملم في القطرانة ويليها معان بكمية 6.2 ملم .


وتابع " بلغت كمية الهطول في الطفيلة 5.4 ملم ويليها الجفر 4.8 ملم والشوبك 4.4 ملم ". 


وأشار أن المناطق الوسطى شهدت فيها مأدبا أعلى هطول مطري بمية 2.6 . أما المناطق الشرقية بلغ أعلى كمية هطول مطري في منطقة الصفاوي 3.2 ملم .


وختم أن مجموع كميات الهطول التي تم تسجيلها خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها المملكة في 48 ساعة الماضية بلغت 40.9 ملم .


 




 

 


 

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