مصدر للوكيل: بدء ربط وتزويد لبنان بالكهرباء خلال أيام

الوكيل الإخباري - يبدأ الأردن بربط الشبكة الكهربائية مع الشبكة السورية وتزويد لبنان بالكهرباء خلال أيام قليلة مع بداية كانون الثاني، وفق ما كشفه مصدر حكومي مطلع لـ "الوكيل الإخباري".



أكد المصدر، أن الاعمال الفنية التقنية الخاصة بإجراء دراسة التناغم بين الشبكة الكهربائية السورية والأردنية تسير الآن على قدم وساق، لتكون جاهزة وقادرة على توصيل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا في الموعد المحدد.



وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت بوقت سابق لـ "الوكيل الإخباري" أن الشبكة الكهربائية الأردنية جاهزة ، موضحة أن الأعمال الفنية تأتي للتأكد من سلامة عملية استجرار الكهرباء.



وقالت إن أسعار الكهرباء التي ستصل إلى لبنان سوف تختلف باختلاف سعر النفط عالمياً.

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