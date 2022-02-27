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الأحد، 27-02-2022 01:58 م

الأزمات: إعفاء الفلسطينيين القادمين من أوكرانيا للأردن من كافة قيود السفر

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الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، إنه تقرر شمول الأشقاء الفلسطينيين المقيمين على الأراضي الأوكرانية وعائلاتهم، بالقرار السابق المتضمن إعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وعائلاتهم من قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، من خلال إلغاء شرط التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN وإلغاء فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة.

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ويأتي القرار الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من هذا اليوم 27 شباط 2022، حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين والأشقاء الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على سلامتهم، نظرا لتصاعد حدة العمليات القتالية في أوكرانيا وزيادة حجم الخطر على المواطنين والمقيمين في أوكرانيا.

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