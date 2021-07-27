الثلاثاء 27-07-2021
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الثلاثاء، 27-07-2021 04:02 م

الأزمات يهيب بضرورة ترشيد استهلاك المياه تجنباً للدخول في أزمة

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الوكيل الإخباري - أهاب المركز الوطني لإدارة الأزمات المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه تجنبا للدخول في أزمة مياه.

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وجاء ذلك تبعا للعجز المائي الصعب الذي تعاني منه الأردن، وللواقع المائي الحرج، بسبب الموسم المطري الماضي حيث  لم يسجل سوى كميات متواضعة لم تتجاوز 60%".

 

إضافة إلى أن "مخزون السدود منخفض بأقل من 80 مليون متر مكعب وبالأخص في السدود التي نستخدمها لغايات الشرب، سد الوحدة وسد الموجب، وبذلك سيكون هناك ضغط شديد علينا في تأمين مصادر المياه للمناطق وسيكون هناك عجز في بعض هذه المناطق نتيجة الحصص المتواضعة".

 




 

 


 

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