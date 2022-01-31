الأشغال تباشر بتجهيز التحويلات المرورية على الطريق الصحراوي - أسماء المناطق

الوكيل الاخباري - باشرت وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، العمل على تجهيز التحويلات المرورية اللازمة، على الأجزاء المنوي العمل عليها ضمن خطتها واولوياتها باستكمال تنفيذ الأجزاء المتبقّية الأكثر تضرراً من الطَّريق الصحراوي؛ وذلك للبدء بالعمل على مشروع إعادة تأهيل الأجزاء الأكثر تضرراً التي تم تحديدها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إنه سيتم البدء بتجهيز التحويلات لمنطقتي العمل لتكون للمنطقة الأولى الممتدة من الحميمة باتجاه دبة حانوت ضمن المسارب القائمة للطريق بعد توسعتها وفصلها بالحواجز الخرسانية لخدمة الاتجاهين وتأثيثها وتجهيزها بجميع الشواخص والاشارات التحذيرية والارشادية ليتم العمل على المسارب القائمة للاتجاه الاخر واعتبارها منطقة عمل والبدء بأعمال إعادة الانشاء للمسرب الاخر.

وأضافت أن منطقة العمل الثانية ستكون من دبة حانوت باتجاه المريغة وتشمل منطقة رأس النقب وستكون تحويلة السير لهذه المنطقة تحويلة خارجية ضمن طريق النقب القديم - أبو اللسن بعد ان يتم تجهيزها وتأثيثها وتعزيزها بجميع عناصر السلامة.

وشددت على أنه سيتم تدعيم التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة كافة والاشارات التحذيرية اللازمة. وأكدت الوزارة، أنه سيتم البدء بأعمال إعادة تأهيل الجزء الذي تم تحديده - الأكثر تضررا - بشكل فوري بعد الانتهاء من تجهيز التحويلات كافة وتأمينها بوسائل السلامة العامة.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم المباشرة باستكمال إعادة تأهيل الجزء الأكثر سوءا من حيث سطح الخلطة الاسفلتية من الطريق الصحراوي من نزول النقب وصولا الى الحميمة.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم العمل في مشروع استكمال إعادة تأهيل الطريق الى عطاءين، العطاء الأول للمنطقة ما بين المريغة مرورا بنزول النقب ووصولا الى دبة حانوت، والثانية للمنطقة ما بين دبة حانوت وصولا الى الحميمة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق واستكمال الاعمال بالسرعة الممكنة.

الجدير بالذكر أن اعمال إعادة الانشاء تشمل خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية بسماكة 21 سم حسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات.

كما يشمل العمل توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاث مسارب وكتف للقادم من العقبة باتجاه عمان ومسربين وكتف للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة انشاء الطريق الصحراوي الذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول 217 كم من جسر المطار وصولا الى المريغة كما يشمل العمل تأثيث الطريق بعناصر السلامة العامة.