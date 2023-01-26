الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 03:05 م

الأشغال تعلن استكمال أعمال الدهانات لطريق المطار

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام عن استكمال أعمال الدهانات العاكسة لجزء من طريق مطار الملكة علياء الدولي، وذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة ولغاية مساء يوم السبت.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم اجراء تحويلات جزئية في مناطق العمل.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

يذكر أن الوزارة تقوم بتنفيذ اعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ خلطات اسفلتية وعوامل سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ اعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4) كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وكذلك عمل عبارات تصريف مياه الامطار في بعض المواقع.

 




 

 


 

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