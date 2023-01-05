الأشغال تكشف موعد الانتهاء من مشروع الحديقة البيئية

الوكيل الإخباري - رجح مدير تنفيذ وصيانة الأبنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ضياء المجالي، الانتهاء من مشروع الحديقة البيئية، مطلع الشهر المقبل، في حال لم يحدث ظروف جوية تؤخر ذلك، لأن الحديقة مكشوفة.

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وقال المجالي إنّ مدة المشروع التعاقدية البيئية 300 يوما، لكن المقاول بموجب تعميم صادر عن وزارة الأشغال بسبب الظروف المناخية يستحق تمديدات زمنية إضافية على المدة التعاقدية الأصلية.



وأضاف، أن الدراسة التي قامت بها وزارة الأشغال "لدينا 85 يوما ناتجة عن الظروف الجوية، و85-100 يوم ناتجة أيضا عن الأعمال الإضافية التي نفذناها بالمشروع".



وبين، أن القيمة المالية لمشروع الحديقة البيئة، مليون و846 ألف دينار، ولكن طرأ على المشروع أعمال إضافية، لتصل القيمة المالية إلى 2.4 مليون.



وفيما يتعلق بالخدمات، أكّد المجالي وصول، "محول كهرباء، والمياه"، حيث إنّ التنسيق مع شركة المياه في مراحلها الأخيرة، مبينا أنه سيتم تركيب "عدادي مياه للمشروع"، وتم تنفيذ خزانات تجمعية للصرف الصحي.



وأكّد، أن مشروع الحديقة البيئة يأتي حرصا من الحكومة لترجمة التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع بما يتعلق بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيير المناخي الذي يعتبر من أبرز تحديات العصر.

المملكة