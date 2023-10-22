الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهري آب وأيلول

الوكيل الإخباري - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقريره الدوري لشهري آب وأيلول لعام 2023، الذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

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واحتفل المجلس بعدد من النجاحات التي سطرها الأشخاص ذوو الإعاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، منها حصول 28 طالبا وطالبة على معدلات من 90 - 99، وفوز البطل عمر قرادة، بالميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، المقامة في دبي.



وتعزيزاً للشراكة بين المجلس ومديرية الدفاع المدني/ إدارة الوقاية والحماية الذاتية، التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري، لمتابعة تطبيق المتطلبات الفنية الواردة في كودة البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيد تدقيق جميع المخططات التصميمية للمباني وعدم إجازتها والمصادقة عليها إلا بعد مطابقتها للكودة المتفق عليها.



وفي إطار التعاون الدولي وترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي، التقى سموه، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ورئيس التحالف الدولي للإعاقة، لمناقشة الاستعدادات لاستضافة القمة العالمية الثالثة للإعاقة، بالتعاون مع الأردن والتحالف الدولي في برلين عام 2025.



وعلى الصعيد المحلي، رعى سموه مؤتمر إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع المجلس في خطوة لضمان بيئة جامعية خالية من العوائق البيئية أمام الطلبة ذوي الإعاقة.



وتماشياً مع ما سبق من مبادئ وإجراءات لتحقيق حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، افتتح سموه حديقة " آية آغابي" تكريما وتخليداً لها ضمن مبادرة "الأردن المهيأ"، التي تهدف لجعل الأماكن التجارية والمرافق العامة والسياحية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات وكبار السن.



وكفرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي للأشخاص الصم ومستخدمي لغة الإشارة، أضاء المجلس مبناه باللون الأزرق في احتفالية مع باقي دول العالم باليوم العالمي للغة الإشارة.



ووقع الأمين العام للمجلس الدكتور مهند العزة، على إعلان حقوق الأطفال الصم الصادر عن الاتحاد العالمي للصم، الذي ينسجم مع تطوير لغة الإشارة الأردنية التي تعتبر أحد أهداف المشروع الممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي.



وفي إطار تفعيل دور المؤسسات الإعلامية في تناول الإعاقة بطريقة إبداعية من حيث المضمون والشكل والطريقة، أطلق المجلس المسابقة الإعلامية "تناول موضوعي بشكل موضوعي" للعام 2023، بشروط وضوابط جديدة.



كما صدرت تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي وكذلك التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية والمتعلقة بقائمة تصنيف الإعاقة لغايات الحصول على البطاقة التعريفية في الجريدة الرسمية.



وفي مشروع البطاقة التعريفية، قامت اللجان الطبية المشكلة لهذه الغاية وضمن المرحلة التجريبية بتشخيص 823 شخصا، موزعين على الأقاليم الثلاثة.



ووفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 29 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى توفير الترجمة الإشارية لـ23 فيلما توعويا.



ميدانياً قام المجلس بتنفيذ 7 زيارات ميدانية تفتيشية لمؤسسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة/ مراكز التربية الخاصة، بهدف الاطلاع على سير الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسات، وتحويل مؤسستين للنائب العام لوقوع عنف لفظي على طلبة من ذوي الإعاقة.



كما عقد 11 لقاءً تشاورياً وجلسات لمجموعات تركيز، تتعلق بمحاور الشباب والمشاركة السياسية للشباب والشابات من ذوي الإعاقة، وورشة تدريبية بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية بعنوان "طريق الأحزاب السياسية لاستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة في التجربة"، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم المجلس تنظيمها لحفز المشاركة السياسية والحزبية لهم، وذلك في إطار الإعداد لتقرير الرصد السنوي لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشرف المجلس على متابعة 13 شكوى لأشخاص من ذوي إعاقة أو أهاليهم، تتعلق بالتعرض للتعنيف اللفظي والجسدي والتميز في المعاملة واستغلال الإعاقة لغرض جمع التبرعات، وعدم توافر أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعامل مع 452 شكوى واردة لمديرية الرصد على المنصة الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.



وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة لهذه الفئة، قام المجلس بالكشف الحسي على 68 مدرسة مقترحة كمراكز اقتراع من الهيئة المستقلة للانتخابات، للتأكد من توفر متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ومواءمتها، كما قدم المجلس الدعم الفني لتهيئة 20 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.



وضمن جهودها، عقدت وحدة التدريب التابعة للمجلس عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهري آب وأيلول بمشاركة 898 متدربا ومتدربة، موزعين على 13 برنامجا في الأقاليم الثلاثة.



وضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي تم تنفيذ 326 جلسة علاج طبيعي، استفاد منها 142 حالة، و260 زيارة منزلية لتقديم جلسات تربية خاصة لـ 59 شخصا، كما استفاد 52 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات التعليمية لـ "وقفية الحاجة رفيقة" ضمن مذكرة التفاهم الموقعة معها بالإضافة إلى 21 مستفيدا من خدمات التدريب والتأهيل المهني، و25 مستفيدا من خدمات التدخل المبكر والمنتسوري، وأخيراً 55 مستفيدا من الخدمات المساندة (علاج الطبيعي، علاج وظيفي، نطق ولغة).