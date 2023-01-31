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الثلاثاء، 31-01-2023 02:57 م

ممثلو القطاعات الصناعية: أسعار الديزل والكهرباء ما زالت مرتفعة

الصناعة_في_الأردن


الوكيل الإخباري - طالب ممثلو القطاع الصناعي في الأردن بتخفيض كلف الإنتاج وخاصة الكهرباء للنهوض بالقطاع.

وقالوا خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الكهرباء (رغم تخفيضها خلال العامين الماضيين) والديزل والوقود الثقيل ما زالت مرتفعة وهو ما يزيد كلف الإنتاج.

وأضافوا أن تحديات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار المواد الأولية ورفعت كلف الإنتاج.

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وشددوا على أن جودة الصناعات الأردنية الموردة للسوق المحلي أو المصدرة للخارج مطابقة للمواصفات وهي بذات الجودة.

 

يشار إلى أن صادرات قطاع الألبسة والمحيكات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

 

وتواصل اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

 

 

 




 

 


 

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