' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة أمانة عمان ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة ، جلستها الخامسة غير العادية لعام 2021 ، والتي صادقت خلالها على القرارات المدرجة بجدول الاعمال ٠



ووافقت اللجنة ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، على إعادة تشكيل اللجنة المحلية لتنظيم والأبنية في منطقة صويلح ومنطقة الجبيهة ، وعلى الأمر التغييري رقم ( 2 ) لعطاء إنشاء محطة الباصات والركاب الرئيسية لمشروع الباص سريع التردد / صويلح ٠



كما وافقت على تنسيبات لجنة الاستثمار ، وعلى قبول إهداء من وزارة البيئة عبارة عن 20 جهاز خاص بقياس مستوى الصوت مساهمة من الوزارة في تعزيز جهود الامانة كشريك رئيسي في برنامج الحد من الضجيج ، كما تم الموافقة على تعديل الاتفاقية مع مؤسسة عبد الحميد شومان لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله الثاني بإضافة بند للاتفاقية.

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