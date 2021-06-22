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الثلاثاء، 22-06-2021 03:20 م

' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

قار
أرشيفية


الوكيل الإخباري - عقدت لجنة أمانة عمان ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة ، جلستها الخامسة غير العادية لعام 2021 ، والتي صادقت خلالها على القرارات المدرجة بجدول الاعمال ٠ 

ووافقت اللجنة ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" ، على إعادة تشكيل اللجنة المحلية لتنظيم والأبنية في منطقة صويلح ومنطقة الجبيهة ، وعلى الأمر التغييري رقم ( 2 ) لعطاء إنشاء محطة الباصات والركاب الرئيسية لمشروع الباص سريع التردد / صويلح ٠ 

كما وافقت على تنسيبات لجنة الاستثمار ، وعلى قبول إهداء من وزارة البيئة عبارة عن 20 جهاز خاص بقياس مستوى الصوت مساهمة من الوزارة في تعزيز جهود الامانة كشريك رئيسي في برنامج الحد من الضجيج ، كما تم الموافقة على تعديل الاتفاقية مع مؤسسة عبد الحميد شومان لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله الثاني بإضافة بند للاتفاقية.

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