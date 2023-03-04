الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

الوكيل الإخباري - قال مدير عمليات المرور في أمانة عمان المهندس محمد جدوع إن الأمانة تدرس تغييرا جذريا على تقاطع الثامن “الدوار الثامن”.

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وأضاف خلال تصريحات إذاعية، صباح السبت، أن العمل جار على تصميم سيغيّر شكل التقاطع لحل المشكلة الواقعة ما بين منطقة وادي السير وشارع زهران، وطريق المطار وشارع النهضة.



وتابع جدّوع جسور وأنفاق جديدة قيد الدراسة، نأمل مباشرة الأعمال السنة القادمة”.



وأشار إلى أن التداخل الكثيف في عملية السير ووقع حوادث كثيرة سابقا في التقاطع أدى لإنشاء الإشارة الموجودة حاليا في الموقع بهدف المساهمة في تخفيف تلك المشكلة.

