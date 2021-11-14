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الأحد، 14-11-2021 01:30 م

الأمانة وتجارة عمان تؤكدان: وسط البلد لن يغرق مجدداً

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الوكيل الإخباري-خاص

 

أكدت امانة عمان الكبرى، وغرفة تجارة عمان، في تصريحين منفصلين، جاهزية وسط البلد لاستقبال الامطار هذا العام، وان عبارات التصريف تم تجهيزها تفادياً لتكرار غرق المحلات التجارية الذي حدث بسنوات سابقة.

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وأوضح المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان المهندس رائد حدادين أن الأمانة أنجزت ما يقارب 50% من خطة تنظيف العبارات وتجهيز وسط البلد في عمان للهطولات المطرية القادمة ما سيحمي المنطقة من خطر الغرق والانسدادات على حد وصفه.


وأضاف حدادين في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأحد أن وسط البلد من المناطق المنخفضة ، وان العبارات ومصارف المياه جُهزت بناءً على معدلات الهطول المطري المعتادة ، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان المنطقة شهدت هطولات مطرية غزيرة غير متوقعة في سنوات سابقة.


بدوره قال عضو غرفة تجارة عمان جمال بدران إن الأمانة أنجزت مشروع العبارة الأساسية في وسط البلد التي سبب انسدادها ارتفاع منسوب المياه بوسط البلد الامر الذي ادى الى غرق المحلات.


وأضاف بدران في حديث لـ "الوكيل الإخباري" انه لا يتوقع غرق وسط البلد هذا الشتاء إلا إذا تعرضت المملكة لهطولات مطرية غير متوقعة.


يشار الى ان العمل في مشروع تنظيف العبارات وتجهيز البنى التحتية لوسط البلد توقف منذ مطلع كانون الثاني 2021، بناء على توصيات اللجنة الاستشاريّة المتخصّصة والمحايدة، التي شكلتها وزارة الآثار عند اكتشاف آثار وسط البلد نهاية 2020.

 

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