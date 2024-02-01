الأرصاد: موجة صقيع تشهدها المملكة الليلة القادمة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس وتستمر لغاية مساء السبت لتكون درجات الحرارة متدنية مع تساقط الأمطار وحبات البرد.وقالت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" إن موجة الصقيع سيستمر تأثيرها الليلة ولغاية فجر غداً في أغلب مناطق المملكة، محذرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.وأكدت أن الأجواء غداً الجمعة ستكون باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أماكن عدة من المملكة وتكون غزيرة على فترات في وسط وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط حبات البردونوهت أن منطقة رأس منيف في عجلون شهدت تساقط خفيف للثلوج خلال الليلة الماضية ومن المتوقع أن تشهد الجبال الجنوبية العالية هطول زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود، ومع ساعات الليل تخف شدة الهطول بوجه عام وستكون الرياح غربية نشطة السرعة.