الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 01-02-2024 09:56 ص

الأرصاد: موجة صقيع تشهدها المملكة الليلة القادمة

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الخميس وتستمر لغاية مساء السبت لتكون درجات الحرارة متدنية مع تساقط الأمطار وحبات البرد.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد لـ "الوكيل الاخباري" إن موجة الصقيع سيستمر تأثيرها الليلة ولغاية فجر غداً في أغلب مناطق المملكة، محذرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

وأكدت أن الأجواء غداً الجمعة ستكون باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أماكن عدة من المملكة وتكون غزيرة على فترات في وسط وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد

ونوهت أن منطقة رأس منيف في عجلون شهدت تساقط خفيف للثلوج خلال الليلة الماضية ومن المتوقع أن تشهد الجبال الجنوبية العالية هطول زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود، ومع ساعات الليل تخف شدة الهطول بوجه عام وستكون الرياح غربية نشطة السرعة.

 




 

 


 

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