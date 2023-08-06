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الأحد، 06-08-2023 09:47 م

الأمن السيبراني: معنيون بحماية الخدمات الأساسية التي تصل المواطن

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الوكيل الاخباري- قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، الأحد، إن دور المركز على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات أساسية حرجة مثل الماء والكهرباء والمواصلات والاتصالات.اضافة اعلان


وأضاف "هذه قطاعات حرجة وكلها تعتمد على التكنولوجيا بالتالي أي اختراق أو اي تعطل لخدمات هذه المؤسسات أو الشركات أو البنى التحتية يدخل في مجال الأمن الوطني ويؤثر على الاقتصاد الوطني فلهذا السبب المركز يركز على الجانب الحكومي لكن جزء كبير من عمله هو يعنى في القطاعات الحيوية الحرجة".

وفي حديثه عن المركز قال إن المركز الوطني الأمن السيبراني باختصار هو الجهة الوطنية المعنية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وتابع: "المركز معني ببناء منظومة وطنية لحماية المعلومات الوطنية وحماية البنى التحتية الحرجة والخدمات الأساسية الحكومية وغير الحكومية التي تصل المواطن وتقدم للمواطنين".

وأضاف المحارمة أن المركز دوره تنظيمي رقابي بالأساس وهو جهة رقابية تنظيمية، ودوره أن يسن التشريعات والأنظمة والسياسات والاستراتيجيات التي لها علاقة بالأمن السيبراني وتنظم قطاع الأمن السيبراني.

 




 

 


 

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