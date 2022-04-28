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الخميس، 28-04-2022 12:08 ص

الأمن العام يستكمل الأمسيات الرمضانية العائلية للنزلاء وذويهم من سواقة

الامن


الوكيل الاخباري - استكملت مديرية الأمن العام من مركز إصلاح وتأهيل سواقة، سلسلة إفطاراتها وأمسياتها الرمضانية والعائلية التي نظمتها في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل منذ بداية الشهر الفضيل.

ونفذت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الليالي العشرة الأخيرة من الشهر المبارك، سلسلة من الإفطارات كان آخرها في مراكز العقبة، والسلط، والكرك، والزرقاء، وأم اللولو، وبيرين، والجويدة، والموقر.

وحرصت مديرية الأمن العام خلال هذه الأمسيات الرمضانية على تمكين النزلاء من الاجتماع مع عائلاتهم على موائد الإفطار, لتجسد معاني الدعم الإنساني والنفسي للنزلاء ضمن إطار العملية الإصلاحية والتأهيلية الهادفة إلى الحفاظ على النسيج الأسري والاجتماعي للنزلاء وحثهم على العودة الطبيعية إلى المجتمع بإيجابية فاعلة.

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