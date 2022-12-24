الأمن العام ينفذ خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد - صور

الوكيل الاخباري - واصل منتسبو مديرية الأمن العام، في الوحدات والتشكيلات كافة، أداء مهامهم وواجباتهم ضمن الخطة التي أطلقتها المديرية تزامناً مع أعياد الميلاد، لتقديم الخدمات الأمنيّة والمرورية الشاملة للمواطنين، وتقديم يد العون والمساعدة لهم في ظل الظروف الجوية السائدة.



وانتشرت الدوريات الآلية والراجلة التابعة لقيادات الأقاليم ومديريات الشرطة والإدارات المرورية تساندها قوات الدرك في المواقع المختلفة داخل المحافظات وأمام الكنائس وفي الأسواق، وعلى الطرق الخارجية، كما حافظت كوادر الدفاع المدني وفرقها المختلفة على جاهزيتها العالية.



وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وجَّه القادة والمديرين، إلى تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية الهادفة إلى تعزيز الأمن، وتسهيل حركة المواطنين في مختلف المواقع، وأمام الكنائس، خلال فترات أعياد الميلاد، والاستمرار بتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية في المجالات كافة، لا سيّما في ظل الظروف الجوية السائدة وحالة عدم الاستقرار الجوي.

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