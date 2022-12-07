الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ جهود مكافحة المخدرات لملاحقة وضبط كافة النشاطات الجرمية المرتبطة بها اتجارا وترويجا ، تواصلت وبشكل مكثف وفي مختلف مناطق ومحافظات المملكة للحد من تلك الآفة القاتلة ومنع أولئك المجرمين من نشرها بين أبناء المجتمع.

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وأكّد أنّ الحملات الامنية والمداهمات التي نفذت في العاصمة والبادية الوسطى ولواء الرمثا ومحافظتي اربد والمفرق وعلى مدار الـ48 ساعة الماضية أفضت لإلقاء القبض على 18 تاجراً ومروجاً ومن أكثرهم خطورة وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية .



وكانت أبرز القضايا النوعية التي تم التعامل معها مداهمة مروجين خطرين يُعدان من انشط المروجين والتجار للمخدرات في العاصمة ، وبعد إلقاء القبض عليهما في إحدى مناطق جنوب العاصمة وتفتيش اماكن وجودهما عثر بحوزتهما داخل مخزن أُعد لتلك الغاية على 72 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 14 الف حبة مخدرة و 1 كغم من بودرة الجوكر وكمية من الكريستال المخدرة .



فيما دوهم مروج آخر شرق العاصمة وألقي القبض عليه بعد أنّ أبدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته 2500 حبة مخدرة وكفان من مادة الحشيش المخدرة وسلاحان ناريان ، وفي جنوب العاصمة كذلك القي القبض على احد المروجين وضُبطت بحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .



وفي قضية اخرى وبعد جمع المعلومات عن أحد الأشخاص والتأكد من قيامه بنقل كمية من المواد المخدرة من اجل بيعها في احدى مناطق شرق العاصمة وضع له الكمين اللازم وجرت مداهمته داخل مركبته وضبط بحوزته 6 كفوف من مادة الحشيش اضافة الى 4 الاف حبة مخدرة .



وفي البادية الوسطى جرت متابعة احد الأشخاص داخل مركبته بعد جمع المعلومات عنه وقيامه بحيازة كميات من المواد المخدرة داخل المركبة وبعد ايقافه وإلقاء القبض عليه وعثر داخل المركبة على 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و4 آلاف حبة مخدرة .



وفي محافظة اربد وبعد مراقبة وجمع المعلومات عن مشبوهَين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة والتأكد من قيامهما باستخدام إحدى الخيام في منطقة خالية من السكان لتلك الغاية،إذ جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وبتفتيش الخيمة عثر بداخلها على 14 ألف حبة مخدرة وكفين من مادة الحشيش وسلاح ناري .



هذا ونفذت كوادر مكافحة المخدرات وباسناد من مديريات الشرطة حملات أمنية واسعة في محافظة المفرق ولواء الرمثا للقبض على مروجين ومطلوبين ومشبوهين بقضايا الترويج ، إذ ألقي القبض في محافظة المفرق على خمسة منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ، فيما القي القبض في لواء الرمثا كذلك على خمسة أشخاص آخرين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة معدة للبيع إضافة الى 5 أسلحة نارية .



هذا وأكد الناطق الاعلامي أنّ مديرية الامن العام ممثلة بادارة مكافحة المخدرات وكافة الادارات والوحدات الشرطية المعنية ستواصل حملاتها ومداهمتها النوعية على تجار ومروجي المخدرات وستصل اليهم أينما كانوا لحماية المجتمع من شرورهم وتجفيف منابع السموم التي تؤدي للهلاك ولن تسمح لهم بمتابعة نشاطاتهم الجرمية تلك تحت أي ظرف كان وتدعو الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن اية معلومات او مشاهدات تصلهم لتتم متابعتها والتأكد منها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.



