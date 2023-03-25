الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الاخباري-

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أكدت مديرية الأمن العام على تحذيرها من حالة عدم استقرار الجوي السائدة اليوم وعلى ضرورة إتباع النصائح والإرشادات التالية :* الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية .* الانتقال إلى أماكن المرتفعة وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.* الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه* الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التوقع أن تشهد غبار فيها وخاصة على الطرق الصحراوية* عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.