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السبت، 25-03-2023 06:11 م

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الاخباري- أكدت مديرية الأمن العام على تحذيرها من حالة عدم استقرار الجوي السائدة اليوم وعلى ضرورة إتباع النصائح والإرشادات التالية :  اضافة اعلان


*  الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية .

* الانتقال إلى أماكن المرتفعة وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم. 

* الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه

* الحذر أثناء القيادة وخاصة في المناطق التوقع أن تشهد غبار فيها وخاصة على الطرق الصحراوية

* عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

 




 

 


 

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