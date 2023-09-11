الأمن يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح في البادية الشمالية

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان قوة امنية من إدارة البحث الجنائي داهمت فجر اليوم الاثنين، احدى المزارع في البادية الشمالية بعد أن جرى التأكد من اختباء مطلوب خطر جدا ومسلح داخلها بعد أن غادر مكان نشاطه الجرمي في مناطق الشونة الشمالية .وأضاف الناطق الإعلامي ان المطلوب المصنف بحقه 12 طلبا أمنيا بقضايا القتل العمد والشروع بالقتل والاشتراك به والخطف، ومتوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة.وأكّد أنّ القوة الأمنية تمكنت بعد محاصرة المزرعة ومداهمتها من القاء القبض على ذلك المطلوب وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي.