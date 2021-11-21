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الأحد، 21-11-2021 10:54 ص

الأمن : 18136 بلاغاً خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري- أكد العميد فراس الدويري مدير مديرية العمليات والسيطرة، أنه ومنذ صباح يوم الخميس وحتى اليوم الأحد تلقت غرفة القيادة والسيطرة على هاتف الطوارئ 911 ما مجموعة 49950 مكالمة نتج عنها 18136 بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري من قبل الإدارات والمديريات المعنية و17000 استفسار عن حالة الطرق.

وأضاف العميد الدويري، أنه تم تقديم الخدمات الاسعافية لـ 3176 حالة مرضية منها 388 حالة غسيل كُلى و239 اصابة او اشتباه بإصابة بفيروس كورونا.

وحذر العميد الدويري من البلاغات الكاذبة والاتصالات غير الضرورية التى تسبب إزعاجا وإرباكا للعاملين وتؤدي الى تأخير تقديم الخدمة الامنية المثلى لطالبيها منوها الى سرعة الاستجابة لأي اتصال باستخدام تقنية تحديد موقع المتصل مما يوفر الوقت والجهد على الجهات الأمنية.

ودعا العميد الدويري المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة دعيا المواطنين الى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار وعدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه فيها.

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