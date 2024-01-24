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الأربعاء، 24-01-2024 09:21 ص

الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة تكرم الفريق الفائز بالمركز الأول عالميًا في مسابقة كشف الاختراق CPTC9

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الوكيل الإخباري- في إطار الدعم المتواصل لطلبة الجامعة واساتذتها، كرمت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أعضاء فريق الجامعة ومشرفيهم الفائزين بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of Technology (RIT) , New York, USA في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق (Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC 9.اضافة اعلان


وحضر حفل التكريم، رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وبمشاركة نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس الأستاذ الدكتور عبدالغفور الصيدي، وأعضاء مجلس عمداء الجامعة ورؤساء الأقسام الاكاديمية، وحشد من طلبة الجامعة.

وأعربت سموها خلال اللقاء، عن فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية  وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني وحل المشاكل المتعلقة به.

وأشادت سموها بجهود الفريق ومشرفيهم الذين عملوا بروح الفريق الواحد حيث كان الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واكدت سموها بأن هذا النجاح الباهر سيكون الحافز للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

واستعرض الدكتور محمد عبابنة المشرف على الفريق تفاصيل المسابقة، التي حصل فيها فريق الجامعة في شهر تشرين الأول /2023، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا في مسابقة كشف الاختراق والتي شارك فيها 250 فريقًا جامعيًا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر تأهل خلالها فريق الجامعة إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الفائز ضم طلبة  وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة و الملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: الطلبة نزار الدرادكة، عمر حمادة، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، وبإشراف الدكتور محمد عبابنة والدكتور قتيبة البلوي.

وفي نهاية الحفل، قدمت سموها الهدايا للطلبة الفائزين ومشرفيهم.

 




 

 


 

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