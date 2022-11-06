الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل ختام أولمبياد الروبوت لمركز زها الثقافي

الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، اليوم الأحد، حفل ختام أولمبياد الروبوت الوطني، الذي نظمه مركز زها الثقافي بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية وشركة وكيل اولمبياد الوطني في الأردن (LKD) للفئة العمرية (6-18) سنة .



ويعد هذا الأولمبياد، الذي يقام لأول مرة على المستوى الوطني بمشاركة اكثر من 84 فريقا من ضمنهم 12 فريقا تابع لمركز زها الثقافي، وهو الأولمبياد المؤهل لأولمبياد الروبوت العالمي في ألمانيا WRO.



وتأهلت 3 فرق للأولمبياد العالمي في ألمانيا من ضمنهم فريق لمركز زها.

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