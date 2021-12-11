لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان الجهات الصحية تتعامل بتشدد مع حالات المتحورات التي يتم اكتشافها ومنها اوميكرون لحصر الانتشار ومعرفة طبيعة الفيروس ، مؤكدا ان هذه الاجراءات لا بد منها .



واكد الحجاوي في تصريحات صحفية ان السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة ، مشيرا الى ان العزل المؤسسي لن يطول وكل الدول تتشدد بالاجراءات في بدايات اكتشاف الوباء وحتى يكون السفر للضرورة في هذه المرحلة .



وكشف الحجاوي عن ان فرق التقصي الوبائي تعمل حاليا باقصى طاقة على المخالطين للمصابين بالمتحور اوميكرون ومتابعتهم منزليا وهي اجراءات لضبط العدوى ، مشيرا الى ان البروتكولات الصحية يتم مراجعتها كل فترة حسب تطورات الوضع الوبائي .

اضافة اعلان