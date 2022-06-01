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الأربعاء، 01-06-2022 03:01 م

الأوقاف: الخميس آخر موعد لتسليم تصاريح الحج

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجدي البطوش، إن يوم غدٍ الخميس تنتهي فترة تسليم تصاريح الحج لمن انطبقت عليه شروط أداء الفريضة. 

وبيّن البطوش لـ " الوكيل الإخباري" أنه لن يتمكن أي مواطن ممن انطبقت عليه الشروط و نشر اسمه في القوائم الأولية من الحصول على تصريح لأداء الحج إذا لم يُؤكد التسجيل عبر دفع الرسوم قبل انتهاء دوام يوم غدٍ الخميس.

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وأضاف أن الوزارة منحت من انطبقت عليهم الشروط وقت كافٍ لتأكيد التسجيل، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار من يليه من المسجلين إذا تخلّف عن تأكيد التسجيل.


وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، يوم الخميس الماضي، أن حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام بلغت 3622 شخصا.

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