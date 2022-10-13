الأوقاف تستضيف اتحاد رواد الكشافة العرب

الوكيل الإخباري - استضافت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، اتحاد رواد الكشافة العرب، والذي يعقد ملتقاه الكشفي الأردني المقدسي الثاني في عمان.

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وأكد مندوب وزير الأوقاف، أمين عام الوزارة الدكتور عبد الله العقيل، أهمية الملتقى الكشفي الأردني المقدسي للتعريف بالدور الأردني الكبير في حماية المقدسات الدينية، في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات والتي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني.



واستعرض العقيل الجهود الأردنية الكبيرة في حماية المسجد الأقصى والمقدسات في القدس الشريف وحمايتها من الاعتداءات التي تتعرض لها، مؤكدا أن الموقف الأردني ثابت ولا يتغير مهما كانت الظروف.



من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة و المرشدات حسن راضي السبتي إن الملتقى ينعقد اليوم في عمان تأكيدا على الدور الأردني الكبير في حماية المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس الشريف.



وأضاف السبتي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات هي صمام أمان في حماية المقدسات والغطاء الشرعي للدفاع عن حق المسلمين في مقدساتهم و تراثهم في القدس.