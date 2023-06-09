الأوقاف تكشف: 3 فئات لمساكن الحجاج الأردنيين وابعدها 2 كيلومتر

الوكيل الاخباري - كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، عن المسافات التي تبعدها مساكن حجاج الأردن وجودتها.

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وقال الخلايلة، خلال استضافته على برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، إنه تم تقسيم أماكن الإقامة إلى ثلاث فئات ما بين "VIP" وفئة (أ) والفئة العادية.



وأوضح، "فئة "VIP" على أرض الحرم وعددهم 1043 حاجًا، وفئة (أ) تبعد عن الحرم 2 كيلومتر والجودة مميزة "VIP" وعددهم 400 حاج، والفئة الأخيرة (خدمات عادية) لا تزيد مسافة إقامتهم عن الحرم حاجز 1.5 كيلومتر، وعددهم 5799".

