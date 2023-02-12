الأوقاف: 29 ألفا عدد المسجلين النهائي لأداء فريضة الحج هذا العام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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بلغ عدد المسجلين النهائي للأردنيين الراغبين بأداء فريضة الحج لعام 1444 هـ، 29 ألفا، وفق وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة بصدد فرز الطلبات المقدمة وفق الشروط والأسس المعلنة، واختيار الأشخاص الأكبر سنا.وأضاف الدقامسة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين للحج برسالة نصية وعبر موقع الوزارة فور الانتهاء من فرز الطلبات.وأشار إلى أن مدير دائرة الحج والعمرة يترأس وفدا من الوزارة وهم الآن في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات متعلقة بمكان مبيت الحجاج والنقل وغيرها من الأمور التي تهم الحجاج هناك.وبيّن الدقامسة أن عدد الحجاج الأردنيين لعام 1444 هـ سيكون نحو 8 آلاف حاج، و4500 حاج من فلسطينيي 1948.ولفت إلى أنه لا يوجد هناك أي نية لإعادة فتح باب التسجيل الأولي للحج أو تمديده.وكانت الوزارة اشترطت حصول المسجلين لأداء فريضة الحج على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما كان التسجيل للمواطنين من مواليد 1960/12/31 فما دون وممن لم يسبق لهم أداء الفريضة.