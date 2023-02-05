الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

357 طلب براءة اختراع في الأردن العام الماضي

إضراب المدارس في الضفة الغربية المحتلة اليوم

السعودية تؤجل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات لمطلع آب المقبل

الخرابشة: مذكرة التفاعم لتقطير النفط من الخصر الزيتي غير مُلزمة للحكومة

ارتفاع تخزين السدود إلى 89.5 مليون متر3 مياه

المركزي: تحديث برمجة أجهزة عدّ النقود في البنوك ومحال الصرافة لتتعرّف على الـ 50 الجديدة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن أريحا

الأوقاف: أكثر من 23 ألف شخص سجلوا للحج ولا نية لتمديد المهلة حتى الآن

عاصفة ثلجية قطبيّة ورياح شديدة في لبنان

التربية: غرفة عمليات لمتابعة الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 05-02-2023 12:40 م

الأوقاف: أكثر من 23 ألف شخص سجلوا للحج ولا نية لتمديد المهلة حتى الآن

6_8


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس مجدي البطوش أن أكثر من 23 ألف شخص سجلوا لأداء فريضة الحج هذا العام على بوابة الحج الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

اضافة اعلان


ورجح البطوش في حديث لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المسجلين مع اقتراب موعد التسجيل من نهايته يوم بعد غد الثلاثاء، في حين أكد البطوش أن الوزارة لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن بتمديد فترة التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج.


وأضاف أنه في ضوء أعداد المسجلين والطلبات المقدمة، قد تنظر الوزارة بأمر تمديد التسجيل للحج من عدمه.


وحدّدت اتفاقية ترتيبات موسم الحج 1444هــ، عدد الحجاج الأردنيين بـ8 آلاف حاج، وكذلك 4500 حاج من فلسطينيي 1948.

يذكر أن التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1444 هـ/ 2023م للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة كان قد بدأ في يوم الأربعاء 2023/1/25 ويستمر حتى الساعة 10 من مساء الثلاثاء الموافق 2023/2/7.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-05T140422.771

سلطة المياه تفعّل الهوية الرقمية لموظفيها

How-to-register-a-patent-in-the-UAE-ar-B-2022-1024x640

357 طلب براءة اختراع في الأردن العام الماضي

4444

السعودية تؤجل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات لمطلع آب المقبل

hcaclogo (1)

اتفاقية بين اعتماد المؤسسات الصحية وإدارة ثقة للمعايير الطبية السعودية

321390518_532919818933173_4573800618130485819_n

محافظ اربد يتفقد واقع الشوارع التي تعرضت لانهيارات بالصريح وحوارة

M63A2668

ارتفاع تخزين السدود إلى 89.5 مليون متر3 مياه

أخبار متعلقة
be42e8b4-2021_5_30_2_32_41_908

ممثل شركات الحج والعمرة يكشف أسباب ارتفاع كلفة الحج للموسم المقبل

حجاج على صعيد عرفات خلال موسم الحج الماضي

الأوقاف تكشف معيار القبول لاختيار الحجاج الأردنيين للعام الحالي

58584887_303

الأوقاف تحدد موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج المقبل

82acd7b6-610fe6e642360476333b54d4

الأوقاف: وفاة معتمرة أردنية في مكة المكرمة

WhatsApp Image 2023-01-03 at 3.41.31 PM

الأردن يبحث مع السعودية ترتيبات موسم الحج للعام الحالي

82acd7b6-610fe6e642360476333b54d4

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً