الأوقاف: أكثر من 23 ألف شخص سجلوا للحج ولا نية لتمديد المهلة حتى الآن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس مجدي البطوش أن أكثر من 23 ألف شخص سجلوا لأداء فريضة الحج هذا العام على بوابة الحج الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

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ورجح البطوش في حديث لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المسجلين مع اقتراب موعد التسجيل من نهايته يوم بعد غد الثلاثاء، في حين أكد البطوش أن الوزارة لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن بتمديد فترة التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج.



وأضاف أنه في ضوء أعداد المسجلين والطلبات المقدمة، قد تنظر الوزارة بأمر تمديد التسجيل للحج من عدمه.



وحدّدت اتفاقية ترتيبات موسم الحج 1444هــ، عدد الحجاج الأردنيين بـ8 آلاف حاج، وكذلك 4500 حاج من فلسطينيي 1948.



يذكر أن التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1444 هـ/ 2023م للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة كان قد بدأ في يوم الأربعاء 2023/1/25 ويستمر حتى الساعة 10 من مساء الثلاثاء الموافق 2023/2/7.