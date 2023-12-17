الأوقاف: 6 آلاف شخص سجلوا على بوابة الحج الإلكترونية لغاية الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن عدد المسجلين لموسم الحج للعام الهجري الحالي على بوابة الحج الإلكترونية بلغ 6 آلاف شخص حتى اليوم الأحد.

اضافة اعلان



وأضاف الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري" أن معدل التسجيل اليومي للراغبين بأداء فريضة الحج للعام الحالي على البوابة يبلغ حوالي 1000 شخص يومياً منذ بدء فتح باب التسجيل.



ونوه أن الوزارة ستبدأ بحصر الأعداد النهائية فور انتهاء موعد التسجيل، ودراستها وفقاً للشروط المعلنة والأسس المعتمدة.



علماً أن التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة انطلق يوم الاثنين الماضي وسينتهي الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 31/12/2023.



رابط التسجيل أنقر هنا

