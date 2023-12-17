الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحكومة: أغلب الأحزاب جاهزة للمشاركة في الانتخابات القادمة

مواطن يشكو من عدم توفر دواء لمتلازمة درافيت وثمن عبوة الدواء من الخارج 250 يورو - صور

مؤشر تعداد الجيش الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما

جيش الاحتلال يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة الليلة الماضية

ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

حزب الله يستهدف 4 جنود إسرائيليين شرق سعسع

انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة المحتجزين

الضمان تكشف موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

الأوقاف: 6 آلاف شخص سجلوا على بوابة الحج الإلكترونية لغاية الآن

الأحد، 17-12-2023 11:47 ص

الأوقاف: 6 آلاف شخص سجلوا على بوابة الحج الإلكترونية لغاية الآن

ننند


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور علي الدقامسة، إن عدد المسجلين لموسم الحج للعام الهجري الحالي على بوابة الحج الإلكترونية بلغ 6 آلاف شخص حتى اليوم الأحد. 

اضافة اعلان


وأضاف الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري" أن معدل التسجيل اليومي للراغبين بأداء فريضة الحج للعام الحالي على البوابة يبلغ حوالي 1000 شخص يومياً منذ بدء فتح باب التسجيل. 


ونوه أن الوزارة ستبدأ بحصر الأعداد النهائية فور انتهاء موعد التسجيل، ودراستها وفقاً للشروط المعلنة والأسس المعتمدة.


علماً أن التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة انطلق يوم الاثنين الماضي وسينتهي الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 31/12/2023.


رابط التسجيل أنقر هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1702808136313

البريد الأردني يتولى تقديم الخدمات البريدية الخاصة بوزارة العدل

3

ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

1702806866747 (1)

لقاء حواري في السلط حول الموقف الأردني من أحداث غزة

1702805279765 (1)

الأمانة تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

0L5A7560

الضمان تكشف موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

HM King-Oman (8)

السفير العجيلي: عُمان تقدر مواقف الملك والأردن الداعمة للقضايا العربية

أخبار متعلقة
M63A8352

التعليم العالي: تمديد فترة استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات الطلبة

مديرية الامن العام

الأمن يكشف تفاصيل تعامله مع أكبر قضية هذا العام تورطت فيها شبكات دولية - بيان

117148753_2729150417363651_147658313557543381_n

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

2022_05_08_01_55_12

مواعيد عمل جولات الترخيص المتنقل لشهر كانون الأول

251667

أطباء بلا حدود تثمن دور الأردن بتقديم المساعدات العلاجية والطبية للغزيين

1701356582421

برلمان الطفل الأردني يناشد أحرار العالم وقف العدوان على غزة