الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 20-02-2023 08:45 ص

وفاة سيدة واصابة شخصين بحادث تصادم ودهس في عمّان

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الوكيل الإخباري - توفيت سيدة تبلغ من العمر 44 عاماً، إثر تعرضها لحادث دهس ضمن اختصاص جنوب غرب عمان، في منطقة وادي السير.اضافة اعلان


وقال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إن حادث تصادم ودهس، وقع بين مركبتين مساء أمس الأحد، ما أدى الى خروج احدى المركبتين عن الطريق العام ودهس سيدة واصابة شخصين، حيث تم إخلاء الوفاة واسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن السبب الرئيس للحادث تمثل بارتكاب أحد السائقين مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، حيث فتح تحقيق بالحادثة.

 




 

 


 

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