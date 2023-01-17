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الثلاثاء، 17-01-2023 04:48 م

بلدية الطيبة تباشر بتنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

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الوكيل الاخباري- باشرت بلدية الطيبة الجديدة، غربي إربد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في مناطقها بكلفة 89 ألف دينار، ممولة كمنحة من وزارة الإدارة المحلية.

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وقال رئيس البلدية، لؤي بني عمر، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عطاء المشروع المقرر إنجازه خلال شهرين، يتضمن إنشاء قنوات تصريف وعبارات وجدر استنادية، سيشمل مختلف البؤر الساخنة في جميع مناطق البلدية التي تفتقر لشبكة تصريف لمياه الأمطار.


وأشار إلى أهمية المشروع في إدامة مشاريع البنية التحتية والحد من تجمعات مياه الأمطار التي تداهم منازل المواطنين في بعض المناطق جراء ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل خطورة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.


من جهة أخرى، أشار بني عمر إلى أن البلدية أحالت أخيراً عطاء إنشاء قاعة متعددة الأغراض بمساحة ألف متر مربع سيتم البدء بتنفيذها خلال الشهر المقبل، بقيمة 491 ألف دينار كمنحة من وزارة الإدارة المحلية.


ولفت إلى أهمية القاعة في خدمة أنشطة البلدية ومختلف الفعاليات الثقافية والاجتماعية وورش العمل للمجتمع المحلي.

 

 




 

 


 

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