الإعتدال الربيعي .. نصائح هامة لمرضى الحساسية خلال الصيام

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



قدم رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة في نقابة الأطباء، الدكتور هاني عبابنة جملة من النصائح الهامة لمرضى الحساسية تزامنا مع الاعتدال الربيعي وشهر رمضان المبارك .



وقال العبابنة بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن فصل الربيع هو الأشد على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ويتطلب ذلك رعاية خاصة خلال شهر رمضان .



ونصح العبابنة مرضى الحساسية بالإكثار من السوائل على وجبة الافطار ، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على البهارات والتوابل، حيث يمكن أن تسبب ارتداد مريئي يؤثر سلبا على مرضى الحساسية .



وأوصى أيضًا بتقليل تناول الحلويات والخل والمخللات، لأنها تحتوي على الهيستامين، المادة المسببة للحساسية.



كما دعا إلى تجنب المشروبات التي تباع بالأسواق لاحتوائها على صبغات محسسة، واوصى بتناول العصائر الطبيعية.



وشدد على أهمية تجنب الازدحام واختيار الأماكن المفتوحة، واستخدام غسيل الأنف بالماء والملح، وارتداء الكمامة.

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وبين أن الوقت المناسب لتناول الجرعات الدوائية "الحبوب" هو بعد وجبة الإفطار، بينما يُفضّل استخدام البخاخ بعد وجبة الإفطار وبعد وجبة السحور، ووفقًا لحالة المريض، وهنا شدد على أهمية زيارة الطبيب المختص لتقديم العلاج المناسب.



واشار العبابنة إلى فوائد شهر رمضان على مرضى الحساسية، حيث يجعلهم يلتزمون في المنزل خلال النهار، مما يقلل من تعرضهم لحبوب اللقاح المسببة للحساسية.



واختتم بتوضيح أعراض الحساسية مثل العطس وحكة العين والحلق وسيلان الأنف وعدم الراحة في الجيوب الأنفية والصداع والحكة الجلدية.



ويبدأ فصل الربيع فلكيا غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة وستّ دقائق صباحا وفقا لما اكدته الجمعية الفلكية الأردنية .