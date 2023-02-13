الإعلان عن سجل الناخبين الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة،الاثنين، أن الأسبوع المقبل سيعلن عن سجل الناخبين بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية.



وأضاف في تصريحات صحفية أن الإعلان عن سجل الناخبين يأتي ليعرف المواطن مكان إقامته وفي حال كان خطأ يمكنه تصحيحه.



ولفت إلى أن الإعلان عن السجل الانتخابي لا يعني بالضرورة اجراء انتخابات، وانما هو عبارة عن اجراء تقوم به الهيئة بشكل دوري لضمان دقة البيانات وعكسها على واقع الحال مراعاة للتغييرات التي قد تطرا على سجل الناخبين وكذلك تأكيدا على جاهزية الهيئة لإجراء اية انتخابات عامة.



وأوضح أنه يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية ممن يقيمون خارجها الطلب خطيا من دائرة الأحوال المدنية التسجيل بالجدول الأولى للناخبين حسب مكان الإقامة الدائم وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

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