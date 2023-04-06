الإفتاء: إغلاق مداخل المنازل أثناء الصلاة إيذاء للآخرين

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لدائرة الإفتاء العام أحمد الحسنات، الخميس، إن إغلاق مداخل المنازل بالسيارات أثناء الصلاة في المسجد فيه إيذاء للآخرين، لأن الشخص قد يكون مضطرا للخروج وبإغلاق مدخل بيته تكون هناك أذية.



وأضاف الحسنات أن البعض لديه مواعيد طبية أو ضرورة للخروج، إضافة إلى أنه يتوجب مراعاة قانون السير وعدم الاصطفاف المزدوج.





اشتكى مواطنون من ظاهرة الاصطفاف المزدوج أمام المساجد، خاصةً أثناء صلاة التراويح وقالوا إن هذا السلوك يتجددُ أثناء صلاة الجمعة كذلك، ما يعيق حركةَ السكان المجاورين للمساجد ويمنعُ وصولَ الإسعاف في حال الحاجة إليه.

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