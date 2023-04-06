الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

الحبس لـ "لص إلكتروني" سرق دعم الخبز من مواطنين

النقل السياحي: الحافلات متوفرة وتغطي احتياج المكاتب السياحية

الكويت تطلب التعاقد مع أطباء أردنيين - تفاصيل

استقالة الحكومة الفنلندية بقيادة سانا مارين

بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بحماية الأطفال

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر مادة الدجاج

الإفتاء: إغلاق مداخل المنازل أثناء الصلاة إيذاء للآخرين

لليوم الثالث .. أسعار الذهب في الاردن تواصل استقرارها

ارتفاع سعر الزهرة والفلفل في السوق المركزي

الخميس، 06-04-2023 11:16 ص

الإفتاء: إغلاق مداخل المنازل أثناء الصلاة إيذاء للآخرين

642e6e1e56f31


الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لدائرة الإفتاء العام أحمد الحسنات، الخميس، إن إغلاق مداخل المنازل بالسيارات أثناء الصلاة في المسجد فيه إيذاء للآخرين، لأن الشخص قد يكون مضطرا للخروج وبإغلاق مدخل بيته تكون هناك أذية.

وأضاف الحسنات أن البعض لديه مواعيد طبية أو ضرورة للخروج، إضافة إلى أنه يتوجب مراعاة قانون السير وعدم الاصطفاف المزدوج.


اشتكى مواطنون من ظاهرة الاصطفاف المزدوج أمام المساجد، خاصةً أثناء صلاة التراويح وقالوا إن هذا السلوك يتجددُ أثناء صلاة الجمعة كذلك، ما يعيق حركةَ السكان المجاورين للمساجد ويمنعُ وصولَ الإسعاف في حال الحاجة إليه.

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image642e8db898b7d

الحبس لـ "لص إلكتروني" سرق دعم الخبز من مواطنين

337993352_6306685076048415_1429806625838198362_n

التعامل مع 1109 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

1538487519_704_70339_fotolia_65139203_s

النقل السياحي: الحافلات متوفرة وتغطي احتياج المكاتب السياحية

main_image642e820b41348

الكويت تطلب التعاقد مع أطباء أردنيين - تفاصيل

a4b52441-475325image1-1180x677_d

حماية المستهلك: شكاوى من عدم توفر مادة الدجاج

0L5A5737

ارتفاع سعر الزهرة والفلفل في السوق المركزي

أخبار متعلقة
صص

الإفتاء توضح حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح

WhatsApp Image 2023-03-21 at 9.49.25 PM

الأوقاف: التراويح 20 ركعة ولمن لا يستطيع 8 ركعات