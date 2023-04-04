الإفتاء توضح حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح

الوكيل الإخباري- أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح لوقت متأخر من الليل.



وقالت في فتوى نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك:" وقت صلاة العشاء والتراويح يمتد من غروب الشفق - انتهاء وقت المغرب - إلى طلوع الفجر؛ لأن التراويح من قيام الليل، والليل يمتد إلى الفجر، إلا أنه يُشترط أداء صلاة العشاء قبل التراويح".



وتابعت "وقت التراويح بين أداء العشاء وطلوع الفجر، فلو صلاها قبل أداء العشاء فإن كان عالماً لم تنعقد، أو جاهلاً يحتمل وقوعها نفلاً مطلقاً، كمن صلى سنة الظهر ظاناً دخول وقتها فبان عدمه، ويحتمل وهو الأوجه عدم انعقادها".

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وأشارت أنه لا بأس في أداء صلاة التراويح ولو تأخر وقتها، شريطة أن يكون بعد أداء العشاء وقبل طلوع الفجر.



