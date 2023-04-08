رئيس الوزراء يستقبل مفتي الدِّيار المصريَّة

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السَّبت، مفتي الدِّيار المصريَّة، رئيس الأمانة العامَّة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور شوقي علَّام.



وأعرب رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة الدكتور محمَّد الخلايلة، عن اعتزازه بالعلاقات الأخويَّة الرَّاسخة التي تجمع الأردن بجمهوريَّة مصر العربيَّة الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه الرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.

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