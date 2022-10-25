الارصاد تُحذّر: الطريق الصحراوي يشهد تدنٍ بمدى الرؤية الافقية - صور

الوكيل الإخباري -

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حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة على الطريق الصحراوي وبعض الطرق الخارجية.وقالت الدائرة إن طرقا خارجية والطريق الصحراوي يشهد الآن تدني كبير بمدى الرؤية الأفقية.وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.