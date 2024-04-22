الاستهلاكية العسكرية تعلن عن تخفيضات وعروض حتى نهاية نيسان

الوكيل الاخباري-

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أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على معظم السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وقالت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إن العروض والتخفيضات، مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء 30 نيسان 2024 أو حتى نفاد الكمية.ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار.