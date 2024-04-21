المملكة تستورد 74 ألف جهاز "تابلت" خلال 4 أشهر

الوكيل الاخباري -

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بلغ إجمالي مستوردات المملكة من الأجهزة اللوحية "تابلت" حوالي 74 ألف جهاز، بقيمة 2.9 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، في مقابل استيراد نحو 45 ألف جهاز بقيمة حوالي 4 ملايين دينار خلال ذات الفترة من العام 2023.وأرجع رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، في بيان اليوم الأحد، الفرق بين قيمة الاستيراد في الربع الأول من العام 2024 وذات الفترة من 2023، إلى أن الربع الأول من عام 2023، شهدت سوق الأجهزة اللوحية انخفاضًا عالميًا بنسبة 19.1 بالمئة على أساس سنوي، مضيفا أن أكبر خمس شركات عالميا في سوق الأجهزة اللوحية سجلت جميعها انخفاضات في الشحنات.وقال إن العالم لا يزال يواجه تحديات مستمرة في سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر في التجارة العالمية بشكل عام.وأضاف علوش، أن السوق المحلي يتوفر فيه مجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية من الخيارات المتعددة تتناسب مع جميع الاحتياجات والميزانيات وبأسعار تتراوح وفقًا للمواصفات والماركات، ما يتيح الفرصة لكل فرد للحصول على ما يناسب قدرته الشرائية.