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السبت، 26-11-2022 01:38 م

الاعتماد الدولي يجدد اعتماد شؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه

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الوكيل الإخباري - جدد الاعتماد الدولي لتقييم المختبرات العالمية الاعتماد  الدولي لمواصفة المختبرات الدولية ( ISO/IEC 17025:2017) وذلك بعد زيارة تقييم الاعتماد من قبل فريق وحدة الاعتماد الأردنية بحضور فريق التقييم الدولي للجهاز العربي للاعتماد ARAC بهدف التقييم الدوري لنظام الاعتماد والتقييس الأردني- وحدة الاعتماد لتجديد الاعتراف الدولي.

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وقام الفريق الفني بالتقييم على مدى يومين خلال الفترة ٢٤ الى ٢٥-١٠-٢٠٢٢ حيث شمل تحاليل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وتحاليل النظائر البيئية والأحياء الدقيقة وجمع العينات واختبار ومراقبة الخدمات. 


وقال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق ان شؤون المختبرات والنوعية تطبق اعلى معايير الرقابة على مصادر مياه الشرب وكامل الأنظمة المائية، لضمان ايصال مياه صالحة للشرب للمواطنين مطابقة للمواصفة القياسية الاردنية لمياه الشرب رقم ٢٨٦/٢٠١٥. 


بالاضافة الى قيامها بالرقابة الدورية على جميع محطات الصرف الصحي وجميع المسطحات المائية حفاظا على صحة الانسان والبيئة.   

من ناحيتها بينت المساعد لشؤون المختبرات والنوعية م. منى غرايبة أن هذا الإنجاز جاء تطبيقا لرؤية سلطة المياه في التميز والريادة والاستدامة بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية.


وأضافت بأن شؤون المختبرات والنوعية تقوم بتنفيذ برامج رقابية دورية وإجراء فحوصات مخبرية دقيقة وتستخدم برنامج ادارة المعلومات المخبرية sample manager مما له الأثر بتصدير نتائج ذات موثوقية عالية تساهم في اتخاذ القرار الصحيح. 

وأكدت مديرة مديرية المختبرات وإدارة الجودة المهندسة هيام السعايدة أن المختبرات ومن خلال قسم الاعتماد وأربعة اقسام تحليلية مجهزة باحدث المعدات وباشراف كوادر فنية مدربة ومؤهلة ولديها الخبرة الكافية لتقوم بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للعينات المجمعة من مصادر المياه والمياه العادمة (المنزلية والصناعية) والتي يتم جمعها من قبل الجهات الرقابية حيث تقوم الدائرة بإجراء أكثر من 160 تحليلا مختلفا حسب احدى طرق الفحص الواردة في كتاب الطرق القياسية لتحليل المياه والمياه العادمة الصادر عن جمعية الصحة العامة الامريكية أو أي مرجع علمي آخر معتمد مثل كتاب جودة المياه الصادر عن المنظمة الدولية للمواصفات (ISO ).


وأضافت بأن مختبرات سلطة المياه تعد من أوائل المختبرات الأردنية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفق المواصفة الدولية لاعتماد المختبرات حيث حصلت عليه منذ العام ٢٠٠٥ من قبل هيئة الاعتماد البريطانية واستمرت باعتمادها  من خلال وحدة الاعتماد - نظام التقييس الأردني منذ عام 2019 وتم المحافظة عليه لغاية تاريخه ويخاطب هذا الاعتماد متطلبات مواصفة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO/IEC17025:2017 لتحاليل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي وتحاليل النظائر البيئية والأحياء الدقيقة وجمع العينات واختبار ومراقبة الخدمات، حيث تمكن القطاع من اجتياز المتطلبات التي تؤهله للحصول على هذا الاعتماد الدولي وفق المواصفة الدولية، من حيث طبيعة العمل الفني والإداري، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في ضبط الجودة والتجهيزات المخبرية.

وقد أشادت وحدة الاعتماد الأردنية في تقرير أُعد وقت الزيارة التي تمت خلال شهر تشرين أول الماضي بالمستوى العالي لنظام الجودة المطبق في شؤون المختبرات والنوعية وبمستوى الحرص الشديد للموظفين على المحافظة  على الاعتماد الدولي والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتحسين المستمر الذي يبين حجم الاهتمام من ادارة سلطة المياه والمتابعة الحثيثة لضمان نوعية مياه الشرب والتأكد من مطابقة مصادر المياه اضافة للمستوى المتقدم الذي تتمتع به الكوادر الفنية والإدارية في شؤون المختبرات والنوعية.

 




 

 


 

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