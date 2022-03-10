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الخميس، 10-03-2022 03:39 م

الاقتصاد الرقمي: تطوير المجالات الرقمية ليشعر المواطن بالتغيير

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، لدى اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، خطط وبرامج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وقال الحمارنة إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى تحول رقمي متكامل يلبي احتياجات المستفيدين كافة، لتسهيل الحياة واتاحة المعرفة وتعزيز الانفتاح.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إلى برامج تطوير المجالات الرقمية وتبادل الخبرات وفقا للمعايير الدولية لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ضمن الوقت المخطط له، كي يشعر المواطن بالتغيير والخدمات الرقمية المقدمة من الحكومة.

كما بحثت اللجنة، في اجتماع آخر، خطط ومشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث تحدث العين الحمارنة، عن المشاريع غير الرأسمالية، والمتعلقة بإعادة هيكلة الوزارة، خاصة محور الموارد البشرية والتدريب والتأهيل.

واستعرض، مدراء العطاءات الحكومية، ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان، مشاريع الوزارة الرأسمالية، وخططها في مجالات إدارة المخاطر والأبنية والطرق.

 




 

 


 

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