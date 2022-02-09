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الأربعاء، 09-02-2022 09:05 ص

التنمية: دمج 1629 طفلا في أسر بديلة

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الوكيل الإخباري - قال مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات، إن الوزارة دمجت نحو1629 طفلا في أسر بديلة، عبر برنامجي الاحتضان والدمج الأسري.

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وأوضح حياصات أنه ومنذ البدء بتطبيق برنامج الدمج الأسري "الرعاية الأسرية البديلة" في 2013، جرى دمج 410 أطفال في البرنامج، إلى جانب تحضين 1219 طفلا، عبر برنامج الاحتضان والمعمول به منذ العام 1967.


وبين حياصات، أن البرامج يوفر رعاية بديلة للاطفال المحتاجين للحماية والرعاية، كما يعتمد نظام الأسرة الراعية البديلة بتوفير الرعاية الاسرية، بدلاً من المسار المؤسسي.


وبين أن البرنامج يهدف لاستبدال الآثار السلبية الناتجة عن الإيداع في دور الرعاية الإيوائية، بحزمة من التدخلات الاجتماعية والنفسية التي تعزز النماء الصحي، ضمن جو أسري آمن، ويعتبر تبني هذه المنهجية خطوة رائدة في مجال تطوير نظم فاعلة وعادلة للدعم الأسري بالتعامل مع مثل هذه الحالات.


ولفت الى انه يتم متابعة الأطفال الذين دمجوا دوريا، وتطوير الاجراءات بما يتواءم مع مستجدات التطبيق بالعمل.

 

(الغد)

 




 

 


 

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