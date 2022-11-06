الاقتصاد الرقمي توضح حول خلل التوقيت بالهواتف الذكية والأجهزة

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن التوقيت محدث في جميع المواقع الخاصة بالمملكة ليكون GMT +3 .

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وحول مشكلة فرق التوقيت الذي يواجهها مستخدمي المواقع الإلكترونية في الأردن أوضحت الوزارة لـ "الوكيل الإخباري" أن المشكلة مرتبطة بشكل مباشر بالأجهزة وتحديثاتها وكيفية قراءتها للوقت .



وأضافت الوزارة أن بعض الأجهزة الذكية للمستخدمين في الأردن لم تتأثر وأظهرت الوقت الصحيح على عكس غيرها من الهواتف التي تظهر التوقيت الشتوي .



ونوهت الوزارة أنها خاطبت الشركات العالمية وممثليها في الأردن بقرار الإبقاء على التوقيت الصيفي وجميع المواقع العالمية .



ودعت الوزارة إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله أو تحديث النظام الخاص به لآخر تحديث متوفر حيث من خلاله يمكن معالجة الأمر وفي حال لم يعالج الأمر فيجب ضبط الوقت يدوياً على"GMT +3" ويختلف الإعداد من نوع هاتف إلى آخر.

