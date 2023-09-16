الاقتصاد الرقمي: رقمنة 40 % من الخدمات الحكومية

الوكيل الإخباري - بلغ مجموع الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها 960 خدمة، بنسبة 40% وفقا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة.



وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن هناك العديد من الإنجازات ضمن الخدمات الحكومية والرقمنة التي تحققت حتى الآن، منها إطلاق 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية، وتطوير العديد من الأنظمة الإلكترونية الداخلية لدى العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية.

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وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه انشئ السجل الوطني الموحد للخدمات، ليكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بها، وتدريب موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على استخدام السجل لتمكينهم من المراجعة الدورية لبطاقات الخدمة وتحديثها بشكل دوري عبر النظام.



وأضافت أنه جرى التعميم على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لاستخدام النظام وإدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو المكانية للمساعدة على تقييم مدى كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية.



وتابعت الوزارة أنه جرى"تطوير نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد" ليكون نظاما مركزيا داخل معظم المؤسسات والدوائر الحكومية يتضمن إدارة الموارد المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون.

