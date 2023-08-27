الزراعة: إقراض 370 شخصاً باكثر من 4 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الاخباري - أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين وتطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية لقطاع الزراعة.

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وجرى تعديل تعليمات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية بما ينسجم مع قانون الرقابة، وتعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات وإلغاء حصرية التسجيل وإزالة التداخلات كافة مع القوانين، وإصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية.



وبين التقرير أن الحكومة مستمرة في دعم المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في برامج الإقراض الزراعي من قبل وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي، وجرى إقراض 370 شخصا بقيمة 4.067.682 دينار من خلال مشروع أعمال واستغلال الأراضي الزراعية، وإقراض 175 شخصا بقيمة 1.869.311 دينار من خلال مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة.



كما جرى إقراض 130 شخصا بقيمة 671.300 دينار من خلال مشروع تحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، و إقراض 159 شخصا بقيمة 1.692.804 دينار من خلال برنامج تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة النظيفة، وإقراض شخصين بقيمة 29 ألف دينار، من خلال برنامج استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في قطاع سلاسل التبريد والصناعات الزراعية.



وأشار التقرير إلى أن العمل جار على تنفيذ برنامج صيانة و تبطين قنوات الري لغاية تطوير الممارسات والخدمات المساندة للقطاع الزراعي.

