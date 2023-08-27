الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: إقراض 370 شخصاً باكثر من 4 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي

الأرصاد: انقلاب بحالة الطقس وأمطار غدا الاثنين بهذه المناطق

التعليم العالي تكشف سبب قرار تخفيض مقاعد كليات الطب بالجامعات الرسمية

الخرابشة: افتتاح مشروع الغاز المضغوط من حقل الريشة الشهر القادم

سعر كيلو البطاطا بـ 55 قرشاً في السوق المركزي

خدمات الأعيان تقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

ما مصير ديوان الخدمة مع نهاية 2023؟

الامن العام : قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح هذا اليوم

وفد تربوي قطري يزور اليرموك

الامن العام : القبض على الملثم الذي ظهر بفيديو شارع مكة

الأحد، 27-08-2023 10:14 م

الزراعة: إقراض 370 شخصاً باكثر من 4 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي

5ec3c26f7f57b


الوكيل الاخباري - أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم سير العمل في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال دعم المزارعين وتطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية لقطاع الزراعة.

اضافة اعلان


وجرى تعديل تعليمات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية بما ينسجم مع قانون الرقابة، وتعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات وإلغاء حصرية التسجيل وإزالة التداخلات كافة مع القوانين، وإصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية.


وبين التقرير أن الحكومة مستمرة في دعم المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في برامج الإقراض الزراعي من قبل وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي، وجرى إقراض 370 شخصا بقيمة 4.067.682 دينار من خلال مشروع أعمال واستغلال الأراضي الزراعية، وإقراض 175 شخصا بقيمة 1.869.311 دينار من خلال مشروع تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة.


كما جرى إقراض 130 شخصا بقيمة 671.300 دينار من خلال مشروع تحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، و إقراض 159 شخصا بقيمة 1.692.804 دينار من خلال برنامج تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري الحديثة والطاقة النظيفة، وإقراض شخصين بقيمة 29 ألف دينار، من خلال برنامج استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في قطاع سلاسل التبريد والصناعات الزراعية.


وأشار التقرير إلى أن العمل جار على تنفيذ برنامج صيانة و تبطين قنوات الري لغاية تطوير الممارسات والخدمات المساندة للقطاع الزراعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232714263541754015

التعليم العالي تكشف سبب قرار تخفيض مقاعد كليات الطب بالجامعات الرسمية

main_image64eb97e61cf95

الخرابشة: افتتاح مشروع الغاز المضغوط من حقل الريشة الشهر القادم

72023912124850675008

سعر كيلو البطاطا بـ 55 قرشاً في السوق المركزي

8202326135636833252061

ما مصير ديوان الخدمة مع نهاية 2023؟

55

الامن العام : قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح هذا اليوم

6

وفد تربوي قطري يزور اليرموك

أخبار متعلقة
2020_8_19_18_33_57_705

السعايدة: يجب توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

Renewable2

وزير الطاقة: البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

1693033697586

بدء أعمال اليوم الثاني من ملتقى عام على التحديث

82023991348244045297

تصريح حكومي بشأن نظام الطرق مدفوعة الرسوم في الأردن

ع

الحكومة: رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للفترة من 2023 إلى 2025

٧

بدء فعاليات الملتقى الحكومي بعد عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي