السبت 02-09-2023
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السبت، 02-09-2023 07:38 م

توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن العمل جار على منصة موحدة للاقتراض والمساعدات التي تهدف لتنظيم إعطاء الدعم لمستحقيه.

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وشددت بني مصطفى، خلال زيارتها لمحافظة الزرقاء، على أن الوزارة تعمل على تطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، لينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.


وعن مسودة قانون التنمية الاجتماعية الجديد أوضحت أن القانون يركز على مهنية العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وسيتم عرضه على الجهات ذات العلاقة لتعزيز جسور التواصل مع الشركاء.


وبينت أنه سيتم العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للجمعيات، بما يساهم في دعمهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية

 




 

 


 

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