الامن العام : خطف شاب بعمان



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يعتدون على شخص ويخطفونه قد وقع في منطقة النزهة في العاصمة امس ،حيث حصلت مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية اثر خلاف سابق بينهم،واثناء ذلك خطفوا احد الاشخاص ووضعوه داخل إحدى المركبات وغادروا المكان .

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واضاف الناطق الاعلامي انه وبعد التحقيق في القضية تبين ان ذلك الشخص الذي تعرض للخطف قد تُرك وشأنه بعد مسيرهم لمسافة قصيرة،وجرى استدعاؤه وأفاد انه على خلاف مع هؤلاء الاشخاص اثر قضية سابقة وضُبطت المركبة التي استخدمها الاشخاص والبحث جارٍ عنهم.